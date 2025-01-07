Altın Taşlı Desenli Halka Küpe
Ürün Kodu : E1118510
Seçiniz
%0
84.320 TL
84.320 TL
PEŞİN FİYATINA 28.107 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Desenli Halka Küpe T5400
Altın, 14 Ayar, 7.47 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce işçilikle bezenmiş bu halka küpe, zarif detayları sayesinde her stile kolayca uyum sağlar. Desenli formuyla klasik çizgilere modern bir hava katar.
Altın Taşlı Desenli Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 7.47 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altın küpeler genellikle alerji yapma riski oldukça düşüktür ve hassas kulaklar için uygundur.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Taşlı Desenli Halka Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Desenli Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 28.107 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
84.320 TL
84.320 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R150568
Altın Taşlı Desenli Yüzük
%0
54.604 TL
54.604 TL
Ürün Kodu : N150772
Altın Taşlı Desenli Gerdanlık
%0
492.252 TL
492.252 TL
Ürün Kodu : N098540
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye
%0
25.432 TL
25.432 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL