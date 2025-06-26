0.77 Karat Pırlanta Baget Yüzük T5706 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Net hatları ve simetrik yapısıyla dikkat çeken bu yüzük, parmakta şık ve dengeli bir ışıltı sunar. Sadeliği seven ama etkileyici görünüm arayanlar için ideal bir seçenektir.