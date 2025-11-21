0.60 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T9336 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Prenses



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Keskin hatların ve yoğun ışıltının mükemmel dengesi olan prenses kesim pırlanta yüzük, modern kadının güçlü stilini yansıtıyor. Kare formunun getirdiği netlik, pırlantanın içindeki gizli parıltıları her harekette açığa çıkarıyor. Hem sadelikten ödün vermeyen hem de fark edilmek isteyenler için eşsiz bir tercih.