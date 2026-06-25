Altın Çocuk Desenli Bileklik
Ürün Kodu : B344761
%0
47.872 TL
47.872 TL
PEŞİN FİYATINA 15.957 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çocuk Desenli Bileklik T10497
Altın, 14 Ayar, 4.89 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Renkli ve eğlenceli detaylarıyla tasarlanan bu çocuk bilekliği, miniklerin dünyasına neşe katıyor. Zarif altın işçiliğiyle hazırlanan tasarımı, günlük kullanım için konforlu ve şık bir seçenek sunuyor. Çocukluğun masumiyetini yansıtan özel bir hediye alternatifi olarak da öne çıkıyor. Çocukluğun en güzel anıları, sevgiyle büyür.
Altın Çocuk Desenli Bileklik
PEŞİN FİYATINA 15.957 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.872 TL
47.872 TL
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