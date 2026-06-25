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Altın Çocuk Desenli Bileklik

Ürün Kodu : B344761
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47.872 TL
47.872 TL
PEŞİN FİYATINA 15.957 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Çocuk Desenli Bileklik T10497

Altın, 14 Ayar, 4.89 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Renkli ve eğlenceli detaylarıyla tasarlanan bu çocuk bilekliği, miniklerin dünyasına neşe katıyor. Zarif altın işçiliğiyle hazırlanan tasarımı, günlük kullanım için konforlu ve şık bir seçenek sunuyor. Çocukluğun masumiyetini yansıtan özel bir hediye alternatifi olarak da öne çıkıyor. Çocukluğun en güzel anıları, sevgiyle büyür.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Çocuk Desenli Bileklik
PEŞİN FİYATINA 15.957 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.872 TL
47.872 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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