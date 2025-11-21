Altın Taşlı Minimal Kolye
Ürün Kodu : N168081
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16.252 TL
16.252 TL
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Minimal Kolye T9321
Altın, 14 Ayar, 1.66 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Taşlı Minimal Kolye, zarafeti ve sadeliği bir araya getiriyor. Hem günlük kombinlerinize ince bir ışıltı katıyor, hem de anlamlı ve sofistike bir aksesuar olarak parlıyor.
Altın Taşlı Minimal Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.66 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2-Sarı altın mı beyaz altın mı? Seçimi nasıl yapmalı?
2- Tercih kişisel stil ve cilt tonuna bağlıdır. Sıcak cilt tonları (sarı-zeytin altta ton) sarı altını doğal ve çarpıcı hissettirirken soğuk cilt tonlarında beyaz altın daha rafine görünür. Gardırop ağırlıklı olarak siyah-gri-mavi içeriyorsa beyaz altın; kahverengi-krem-yeşil içeriyorsa sarı altın daha kolay kombinlenir.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Minimal Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Sarı altın zamanla kararır veya rengi değişir mi?
5- Sarı altın kimyasal olarak son derece stabildir; oksidasyon veya pas oluşturmaz. Zamanla gözlemlenen değişim renk değil yüzey pürüzlenmesidir — parlak finish matlığa döner. Kimyasal değil fiziksel bir değişimdir; kuyumcuda yapılan basit cilalama ile ilk günkü parlaklığa dönülür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Minimal Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.252 TL
16.252 TL
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