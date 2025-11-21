Altın Taşlı Minimal Kolye T9321 Altın, 14 Ayar, 1.66 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Minimal Kolye, zarafeti ve sadeliği bir araya getiriyor. Hem günlük kombinlerinize ince bir ışıltı katıyor, hem de anlamlı ve sofistike bir aksesuar olarak parlıyor.