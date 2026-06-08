0.13 Karat Pırlanta Üçgen Detaylı Trend Kolye T10283 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.03 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.13 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Keskin hatların zarafetle buluştuğu bu kolye, geometrik estetiği sevenler için dikkat çekici bir seçenek sunuyor. Üçgen formunun modern enerjisi, pırlantanın ışıltısıyla dengeli bir uyum yakalıyor. Güçlü ama sade bir stilin tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor.