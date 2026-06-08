0.13 Karat Pırlanta Üçgen Detaylı Trend Kolye
Ürün Kodu : DN57881
%0
25.104 TL
25.104 TL
PEŞİN FİYATINA 8.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.13 Karat Pırlanta Üçgen Detaylı Trend Kolye T10283
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.03 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Keskin hatların zarafetle buluştuğu bu kolye, geometrik estetiği sevenler için dikkat çekici bir seçenek sunuyor. Üçgen formunun modern enerjisi, pırlantanın ışıltısıyla dengeli bir uyum yakalıyor. Güçlü ama sade bir stilin tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor.
0.13 Karat Pırlanta Üçgen Detaylı Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.104 TL
25.104 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DE39515
0.82 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Trend Küpe
%0
72.672 TL
72.672 TL
Ürün Kodu : DR187492
0.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
43.319 TL
43.319 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL