0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T3523 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.42 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.44 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu sade ve göz alıcı pırlanta zümrüt yüzük, herkesin dikkatini çekecek. Şıklığı ve zarifliği ile her anınıza değer katacak olan bu yüzük, tarzınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenek Kendinizi özel hissetmek ve göz kamaştıran bir görünüm elde etmek için bu eşsiz yüzüğü hemen keşfedin.