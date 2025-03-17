1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe T5413 Beyaz Altın, 14 Ayar, 12.04 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.78 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.38 Karat

Kesim : Baget

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe, zümrüdün göz alıcı yeşili ve baget kesim pırlantaların zarafetiyle benzersiz bir şıklık sunuyor. Özel tasarımıyla stilinize sofistike bir dokunuş katarken, zamansız ışıltısıyla her anınıza eşlik edecek bu mücevher, zarafeti ve ihtişamı bir araya getiriyor.