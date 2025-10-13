2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.20 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.13 Karat

Kesim : Prenses Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.72 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.68 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Baget

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gizemli mavi tonlarıyla büyüleyen safir ve pırlantanın eşsiz uyumu, bu anahtar formlu kolyede hayat buluyor. Kalbin anahtarı temasıyla tasarlanan bu özel parça, hem masalsı bir havaya sahip hem de oldukça sofistike. Şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak, derin anlamlar yüklü bir takı.