0.63 Karat Pırlanta Baget Taşlı Blue Topaz Bileklik T9627 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.19 gr



Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0,52 Karat

Kesim: Oval





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,25 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,04 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mavi topazın huzur veren berraklığı, baget kesim pırlantaların modern ve keskin ışıltısıyla bu narin bileklikte hayat buluyor. Zarif çift zincir yapısı ve beyaz altının asil dokunuşu, mücevherin ışıltısını bileğinizde taşırken sofistike bir duruş sergiliyor. Her harekette parlayan ve her kombine lüks bir dokunuş katan bu ürün, unutulmaz anlara eşlik etmek için ideal.