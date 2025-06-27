2.79 Karat Pırlanta Baget Küpe T5726 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.74 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı detaylara sahip olan bu model, cesur ama zarif bir stilin yansımasıdır. Taşların etkileyici yerleşimi sayesinde ışığı eşsiz bir şekilde yansıtır. Kendine güvenen tarzıyla ön plana çıkmak isteyenler için dinamik ve modern bir tercih sunar.