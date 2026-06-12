Altın Çift Sıralı Taş Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358040
%0
68.680 TL
68.680 TL
PEŞİN FİYATINA 22.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çift Sıralı Taş Detaylı Erkek Bileklik T10368
Altın, 14 Ayar, 6,05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Çift sıralı yapısıyla hacimli ve güçlü bir görünüm sunan bu bileklik, taş detaylarıyla hareket kazanıyor. Işığı yansıtan yüzeyler tasarıma canlılık katarken, altın dokunuşlar şıklığı dengeli bir şekilde tamamlıyor. Katmanlı görünümü sayesinde stilin merkezinde yer alan etkileyici bir parça.
Altın Çift Sıralı Taş Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 22.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.680 TL
68.680 TL
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