0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe T2369 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.52 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.64 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Estetik Minimalizm ile tasarlanmış, zarif ve şık bir seçenek olan pırlanta yakut küpe ile stilinizi tamamlayın. Bu özel tasarım, Lizay'ın kalitesi ve zarafeti ile buluşuyor. Minimalist bir tarza sahip olan bu küpeler, her türlü kıyafetinizle mükemmel bir uyum sağlar. Estetik Minimalizm ile tasarlanmış bu pırlanta yakut küpeler, şıklığınızı tamamlayacak ve sizi özel hissettirecek. Lizay'ın ifadesi olan estetik minimalizm ile tarzınızı yansıtın.