0.31 Karat Pırlanta Trend Kolye T3685 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve Zarafetli bir görünüm elde etmek için mükemmel bir seçim olan Lizay, pırlanta trend kolye ile göz kamaştırıyor. Bu zarif kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir. Şimdi Lizay'ın eşsiz koleksiyonuna göz atın ve tarzınıza lüks bir dokunuş katın.