Altın Oniks Kare Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R145281
%0
55.828 TL
55.828 TL
PEŞİN FİYATINA 18.609 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Kare Erkek Yüzük T10347
Altın, 14 Ayar, 5,71 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kare formun net ve dengeli yapısı, oniks taşının güçlü görünümüyle kusursuz bir uyum yakalıyor. Geometrik çizgiler tasarıma modern bir karakter kazandırırken, altının sıcak tonları görünümü yumuşatıyor. Güçlü duruşuyla dikkat çeken zamansız bir aksesuar.
Altın Oniks Kare Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.609 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.828 TL
55.828 TL
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