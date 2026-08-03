Altın Dokulu Çift Alyans
Ürün Kodu : M335101-M335102
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%0
46.172 TL
46.172 TL
PEŞİN FİYATINA 15.391 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Dokulu Çift Alyans T10673
14 Ayar, Altın, 2.66 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğadan ve sanattan ilham alan özel yüzey! Altın Dokulu Çift Alyans, büyüleyici yapısıyla sıradanlığa meydan okuyor. En özel anlarınızı bu benzersiz ışıltıyla ölümsüzleştirin.
Altın Dokulu Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 15.391 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.172 TL
46.172 TL
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