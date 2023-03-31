0.21 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük T3365 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.91 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Pırlanta Baget Trend Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Bu yüzük, sade ve şık bir tarz arayanlar için ideal bir tercih olabilir. Zarafetiyle göz kamaştıran bu yüzük, her anınıza değer katacak. Şimdi siz de stilinize zarif bir dokunuş yapmak için bu trend yüzüğü keşfedin.