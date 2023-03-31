Altın Peri Kolye T1219 Altın, 14 Ayar, 1.99 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Peri Kolye, zarafetin ve büyüleyici detayların bir araya geldiği şık bir aksesuardır. Bu zarif kolye, incelikle işlenmiş altın detaylarıyla dikkat çekerken, peri motifleriyle de büyülü bir hava katmaktadır. Elegansın en ince detaylarını yansıtan Altın Peri Kolye, herhangi bir kıyafete zarafet ve şıklık katmak için mükemmel bir seçenektir. Siz de bu büyüleyici kolye ile tarzınızı tamamlayabilir ve herkesin dikkatini çekebilirsiniz.