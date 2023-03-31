0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük T550 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.11 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.7 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetle Modern Elegans ile Pırlanta Baget Yüzük, şık ve modern bir görünüm sunan zarif bir yüzüktür. Bu yüzük, pırlanta taşıyla tasarlanmıştır ve her türlü kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayalindeki takı parçası olabilir. Zarafetinizi ve stilinizi vurgulayan bu yüzük, herhangi bir özel gün veya hediye seçeneği için mükemmel bir tercih olabilir.