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4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük

Ürün Kodu : DR98792
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%0
91.848 TL
91.848 TL
PEŞİN FİYATINA 30.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.

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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük T10443

Rose Altın, 14 Ayar, 6.22 gr

Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 4.50 Karat
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Parmağı çevreleyen kesintisiz taş dizilimiyle etkileyici bir görünüm sunuyor. Siyah taşların yoğun ve güçlü ışıltısı, tasarıma iddialı bir karakter kazandırıyor. Tek başına kullanıldığında bile tüm dikkatleri üzerine çeken bu yüzük, güçlü stil anlayışını yansıtıyor.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 30.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
91.848 TL
91.848 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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