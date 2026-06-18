4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
Ürün Kodu : DR98792
%0
91.848 TL
91.848 TL
PEŞİN FİYATINA 30.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük T10443
Rose Altın, 14 Ayar, 6.22 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 4.50 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Parmağı çevreleyen kesintisiz taş dizilimiyle etkileyici bir görünüm sunuyor. Siyah taşların yoğun ve güçlü ışıltısı, tasarıma iddialı bir karakter kazandırıyor. Tek başına kullanıldığında bile tüm dikkatleri üzerine çeken bu yüzük, güçlü stil anlayışını yansıtıyor.
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 30.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
91.848 TL
91.848 TL
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