Altın Baget Taşlı Küpe
Ürün Kodu : E1144028
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%0
25.432 TL
25.432 TL
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Küpe T10620
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.36 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Taşların berrak parıltısı ve altının sıcaklığıyla hayat bulan zarif bir detay... Yüzünüze anında aydınlık bir hava katan bu özel parça, stilinizi büyüleyici bir zarafetle tamamlamak için tasarlandı.
Altın Baget Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.432 TL
25.432 TL
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