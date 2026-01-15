DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

Altın Tasarım Küpe

Ürün Kodu : E1128598
Altın Tasarım Küpe
Altın Tasarım Kolye
Altın Tasarım Yüzük
Seçiniz
%0
50.728 TL
50.728 TL
PEŞİN FİYATINA 16.909 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

Altın Tasarım Küpe T9496

Altın, 14 Ayar, 4.66 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yüzü nazikçe aydınlatan bu küpeler, altının sıcaklığıyla zarif bir çerçeve oluşturuyor. Akıcı formu, her harekette ışığı yeniden yorumlayarak etkileyici bir görünüm sunuyor. İnceliğin görünür bir zarafete dönüştüğü eşsiz bir tamamlayıcı.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

600x120_Urun_Set_1.jpg

Altın Tasarım Küpe Sıkça Sorulan Sorular

1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 4.66 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, İngiliz kilit kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kulağa güvenli ve konforlu bir şekilde takılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda pratik bir kullanım sunar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Tasarım Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Tasarım Küpe
PEŞİN FİYATINA 16.909 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.728 TL
50.728 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu :  B349004
Altın Taşlı Arı Petek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme Altın Taşlı Arı Petek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme (1)
Altın Taşlı Arı Petek Bileklik
%0
79.764 TL
79.764 TL
Sepete Ekle
26.588 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  JB0001
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta (1)
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Sepete Ekle
1.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P137806-C028803
Altın Tasarım Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tasarım Kolye
%0
32.912 TL
32.912 TL
Sepete Ekle
10.971 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R157176
Altın Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy Altın Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy (1)
Altın Tasarım Yüzük
%0
33.864 TL
33.864 TL
Sepete Ekle
11.288 TL x 3 Taksit
T-Soft Premium