0.46 Karat Pırlanta Baget Kolye T1798 Rose Altın, 14 Ayar, 3.90 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve şık tasarıma sahip olan pırlanta trend baget kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak bir aksesuardır. Bu kolye, incelik ve zarafetin bir simgesidir. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için mükemmel bir seçenektir. Şık İfade İncelikleri ile Pırlanta Trend Baget Kolye, tarzınızı tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir.