Pırlanta harf kolye, estetik duruşu ve anlamıyla öne çıkan takılar arasındadır. Çocuklarınızdan annenize kadar geniş bir yelpazede hediye olarak verebileceğiniz bir mücevherdir. Pırlantanın ışıltısını altınla birleştiren harf kolyeler sevdiklerinizi her an yanınızda hissetmenize yardımcı olur. Küçük dokunuşlarla orijinal hâle getirilen modeller farklı zevklerin beğenisini kazanır. Pırlanta harf kolyeleri ayar, karat, renk ve fiyat kategorilerine ayırarak inceleme şansınız mevcuttur. Lizay Pırlanta’nın seçkin takı koleksiyonu arasından sizin veya sevdiklerinizin beğenebileceği mücevherleri kolaylıkla seçebilirsiniz.

Pırlanta Harf Kolye Modelleri Nelerdir?

Harf pırlanta kolye modelleri kullanıcının beğenisine, tarzına, pırlanta karatına ve özelliklerine göre farklı seçeneklerden oluşur. Pırlanta harf kolye modelleri şöyle sıralanabilir:

Altın Rengine göre Pırlanta Harf Kolyeler

Beyaz, yeşil veya rose altından tasarlanan pırlanta harf kolyeleri, renk tercihinize göre değerlendirebilirsiniz. Kullanıcının zevkine uyumlu altın renkleri sayesinde kolyeyi severek takmasını sağlayabilirsiniz. Pırlantanın ışıltısını yansıtan altın renkleri boynunuzda eşsiz bir görüntü sergiler. Her biri özenle dizayn edilen harfler yumuşak hatlı kesimleriyle estetik durur. Altın kaplama üzerinde kullanılan bir veya birden fazla yuvarlak pırlanta taş, kolyenin uç kısmında konumlandırılır. Bunlara örnek olarak verilebilecek modeller arasında 0.04 Karat Harf Kolye sayılabilir. Her harfin yazılışına uygun olarak yerleştirilen pırlanta taşlar ışıltı verir. Zincir uzunluğuna göre boynunuzu saran veya sarkık duran modelleri tercih edebilirsiniz. Günlük kıyafetlerinizle kombin yapmanızı kolaylaştıran pırlanta harf kolyeleri her yerde ve her zaman takabilirsiniz.

Pırlanta Taş Kaplı Harf Kolyeler

Baget ve yuvarlak pırlanta taşlarla süslenen harf kolyeler hem estetik hem de şık bir mücevherdir. İnce zincir üzerinde sabitlenen harfler pırlantaların parıltısını ortaya koyacak şekilde yerleştirilir. Altın üzerine konumlandırılan taşlar harfin yazılışıyla uyumlu olarak dizayn edilir. En ufak ışıkta bile ışıltısını yansıtan pırlantalar özellikle gece dışarı çıkarken kullanabileceğiniz kolye modelleri arasında sayılabilir. Sevdiklerinizin baş harfini boynunuzda sergilemenize destek olan modeller, pırlantanın karatına göre farklı görünür. Gösterişli takıları sevenler için 0.29 Karat Pırlanta Kolye modelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Harfin şeklini tamamlayan taşlar ve altın ayarı değişkendir. Kolye tasarımına göre özelliklerini inceleyerek hediye etmek istediğinizi seçebilirsiniz.

Pırlanta Harf Kolye Özellikleri Nelerdir?

Harfli pırlanta kolye modelleri farklı özellikleriyle öne çıkan takılardır. Kolyelerin özellikleri kısaca şu şekilde açıklanabilir:

Pırlanta harf kolyeler zincirleriyle birlikte satışa sunulan mücevherlerdir.

Pırlanta karatına göre dilediğiniz büyüklükte bir takı seçebilirsiniz.

Altın rengi, tasarımın duruşuna etki eder. Kullanıcının zevkine uygun olanı seçerek memnuniyetini sağlayabilirsiniz.

Tamamı taş kaplı, bir veya iki taş kullanılarak dizayn edilen modeller mevcuttur. Sadelikten hoşlananların favorisi altın üzerine bir ya da iki taş olan modellerken gösterişli kolyeleri sevenler için pırlanta kaplı olanlar idealdir.

Alfabedeki tüm harflerden kolye ucu tasarımı yapılır böylece seçim yapmanız kolaylaşır.

Pırlanta renk ve berraklığı modele göre değişir.

Yuvarlak veya baget kesim şekli modelin dizaynında etkilidir.

Çıkarılabilen uç veya sabit olarak tasarlanan pırlanta harf kolyeler seçim şansı sunar.

İnce veya kalın zincirlerle kullanma olanağınız vardır.

Kolyenizi tektaş küpe, bileklik veya yüzükle kombinleyebilirsiniz.

Pırlanta Harf Kolye Seçimi Nasıl Yapılır?

Pırlanta harf kolye seçimi sırasında kullanıcının hayalindeki ürünü bulmak önemlidir. Minimalist dokunuşları olan tasarımlar ya da büyük karatlı pırlantalar farklı kişilere hitap eder. Rose, yeşil ve beyaz altın modelin özelliklerini değiştirir. Kullanılacağı yere ve kombinleneceği diğer takılara göre pırlanta harf kolyenizi seçebilirsiniz. Hediye edeceğiniz kişinin yaşı da modele karar verirken önemlidir. Yuvarlak hatlı tasarımlar çocuk ve gençlerin beğenisini kazanır. Pırlanta kaplı olanlar klasik tarzıyla öne çıkmak isteyenlerin beklentilerini karşılar. Harf kolyeler kişiselleştirilebilen özellikleriyle öne çıkan takılardır. Kullanıcın adı veya yakınının adının baş harfi arasından seçim yapılır. Benzersiz bir hediye arayanların favorisi olabilecek pırlanta harf kolyeler model alternatifleriyle göz doldurur.

Pırlanta Harf Kolye Fiyatları

Pırlanta harf kolye fiyatları belirlenirken dikkate alınan konuların başında kullanılan altın ayarı gelir. Aynı zamanda altının rengi ve tasarımdaki detaylar da fiyata etki eder. Pırlantanın karatı, taşın bir veya birden fazla kullanılması da önemlidir. Harf kolye modellerinin bazıları altın üzerine minik bir pırlantadan oluşurken bazılarının tamamı taş kaplıdır. Bu durum kolyenin fiyatı hesaplanırken büyük bir etkendir.

Pırlanta haricinde değerli taş kullanımı, taşların büyüklüğü de kolyenin diğerlerine kıyasla daha farklı fiyatlandırılmasını sağlar. Harfin set dâhilinde satışa sunulması ya da tek olarak alınması gibi konular da fiyat belirlenirken dikkate alınır. Zincir uzunluğu kolyenin hem duruşuna hem de fiyatına etki eder. Harfin sabit ya da çıkarılabilir olması modeli değiştirir. Altın kaplama kolyeler diğer modellere göre daha yüksek fiyatlandırılabilir.

Lizay Pırlanta yılların tecrübesiyle hazırladığı mücevher koleksiyonunda küpe, Yüzük, bileklik ve setler hâlinde satışa sunulan pek çok takı mevcuttur. Fiyatlarına göre kriterlerinizi belirleyerek tercihlerinizi daraltabilirsiniz. Bütçenizi aşmayan mücevherleri inceleyerek sevdiklerinize satın alabilirsiniz. Her kadının beğenisi kazanabilecek takıları kampanyalı ve indirimli fiyatlarla alabilmek için sayfaya üyelik yaptırmanız yeterlidir.