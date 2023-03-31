0.87 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T3264 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.72 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Emerald



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle zarafet ahengini yansıtan pırlanta baget yüzük, şıklığı ve sadeliği bir araya getiriyor. Bu muhteşem tasarım, her stil ve her durum için mükemmel bir seçenek Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu eşsiz yüzüğü tercih edin.