Altın Trend Taşlı Halhal
Ürün Kodu : H001481
%0
33.796 TL
33.796 TL
PEŞİN FİYATINA 11.265 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Taşlı Halhal T10532
14 Ayar, Altın, 3.10 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Parıltılı detayların göz alıcı ışıltısı, modern formların güçlü yapısıyla birleşiyor. Tasarıma katılan her bir parlak dokunuş ortama ekstra bir dinamizm kazandırırken, adımlarınızda zengin bir etki bırakıyor. Günlük kombine lüks ve zarif bir dokunuş.
Altın Trend Taşlı Halhal
PEŞİN FİYATINA 11.265 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.796 TL
33.796 TL
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