Altın Oniks Siyah Taşlı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359884
%0
54.400 TL
54.400 TL
PEŞİN FİYATINA 18.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Siyah Taşlı Erkek Bileklik T10350
Altın, 14 Ayar, 4,63 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Oniks taşlarının derin siyah tonları, ışığı yansıtan detaylarla birlikte sofistike bir görünüm oluşturuyor. Güçlü çizgilere sahip tasarım, altının sıcak ışıltısıyla dengeli bir şekilde tamamlanıyor. Maskülen şıklığın modern yorumunu yansıtan dikkat çekici bir parça.
Altın Oniks Siyah Taşlı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 18.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.400 TL
54.400 TL
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