3.15 Karat Pırlanta Safir Bileklik T922 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.64 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.65 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.50 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta safir bileklik, zarif ve rafine bir ifadeyle tasarlanmıştır. Eşsiz tasarımıyla herhangi bir görünümü tamamlayacak olan bu bileklik, şıklık ve zarafeti bir araya getiriyor. Safir taşının muhteşem parlaklığıyla dikkat çeken bu bileklik, her kadının gardırobunda olması gereken bir aksesuardır. Siz de bu benzersiz bilekliği tercih ederek tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.