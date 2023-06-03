0.50 Karat Pırlanta Baget Küpe T3666 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık Estetik ile tasarlanmış, Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilmiş pırlanta baget küpe ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkaran bu eşsiz tasarım, her anınıza değer katmaya hazır. Lizay Pırlanta'nın güvencesiyle, kalite ve estetiği bir arada yaşayın.