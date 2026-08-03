Altın Başak İşlemeli Çift Alyans
Ürün Kodu : M335110-M335109
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%0
77.112 TL
77.112 TL
PEŞİN FİYATINA 25.704 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Başak İşlemeli Çift Alyans T10675
14 Ayar, Altın, 6.31 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zamanla olgunlaşan, çoğaldıkça güzelleşen bir bağ! Altın Başak İşlemeli Çift Alyans, büyüleyici işçiliğiyle birlikteliğinize şans, bereket ve zamansız bir ışıltı katıyor.
Altın Başak İşlemeli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 25.704 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.112 TL
77.112 TL
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