0.12 Karat Pırlanta Renkli Damla Kolye T1834 Rose Altın, 14 Ayar, 3.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının modern şıklığın incelikleriyle tasarlanan pırlanta trend kolyesi, her tarza uyum sağlayan bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim olabilir.