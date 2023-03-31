0.52 Karat Pırlanta Kolye T1655 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık Elegans ile Pırlanta Kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren özel bir takıdır. Bu muhteşem pırlanta kolye, keskin bir parlaklığa sahiptir. Birbirinden etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza değer katacaktır. Şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için ideal bir seçim olan bu pırlanta kolye, her kadının hayalindeki takı olabilir. Şimdi siz de bu eşsiz kolye ile tarzınızı tamamlayın ve göz kamaştırıcı bir görünüm elde edin.