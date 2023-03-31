0.52 Karat Pırlanta Kolye T1655

0.52 Karat Pırlanta Kolye
Ürün Kodu : DN32031
%0
77.448 TL
77.448 TL
PEŞİN FİYATINA 25.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.52 Karat Pırlanta Kolye T1655Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.75 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.20 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.32 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şık Elegans ile Pırlanta Kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren özel bir takıdır. Bu muhteşem pırlanta kolye, keskin bir parlaklığa sahiptir. Birbirinden etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza değer katacaktır. Şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için ideal bir seçim olan bu pırlanta kolye, her kadının hayalindeki takı olabilir. Şimdi siz de bu eşsiz kolye ile tarzınızı tamamlayın ve göz kamaştırıcı bir görünüm elde edin.
0.52 Karat Pırlanta Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.75 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.52 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, G renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.52 Karat Pırlanta Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.52 Karat Pırlanta Kolye
PEŞİN FİYATINA 25.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.448 TL
77.448 TL
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