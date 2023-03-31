1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe T927 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.43 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.45 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve zarafetin en mükemmel kombinasyonunu temsil eden pırlanta damla safir kelepçe ile şıklığınızı tamamlayın. Bu benzersiz tasarım, zarif bir şekilde bileğinizi saran ve göz alıcı pırlanta ve safir taşlarıyla süslenmiştir. Sade ve şık bir tarza sahip olan bu kelepçe, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve stilinizi vurgulamak için bu eşsiz takıyı tercih edin.