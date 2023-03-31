1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe
Ürün Kodu : DL02125
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83.304 TL
83.304 TL
PEŞİN FİYATINA 27.768 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe T927
Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.43 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.43 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 1.45 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalizm ve zarafetin en mükemmel kombinasyonunu temsil eden pırlanta damla safir kelepçe ile şıklığınızı tamamlayın. Bu benzersiz tasarım, zarif bir şekilde bileğinizi saran ve göz alıcı pırlanta ve safir taşlarıyla süslenmiştir. Sade ve şık bir tarza sahip olan bu kelepçe, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve stilinizi vurgulamak için bu eşsiz takıyı tercih edin.
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 5.43 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 1.88 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Bu tasarımda kullanılan pırlanta taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Özenle seçilen taşlar, yüksek ışık performansı ve göz alıcı ışıltısıyla şık ve zarif bir görünüm sunar.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 27.768 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
83.304 TL
83.304 TL
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