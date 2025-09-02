3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
Ürün Kodu : DE29569
%0
31.560 TL
31.560 TL
PEŞİN FİYATINA 10.520 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe T6026
Rose Altın, 8 Ayar, 2.35 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.20 Karat
Renk : F-G
Berraklık : VS
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 3.76 Karat
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yakutun tutkulu kırmızısı ile tasarlanan bu küpe, pırlantaların ışıltısıyla birleşerek ihtişamlı bir şıklık sunar. Özel günlerde zarafetinizi taçlandıran göz alıcı bir parçadır.
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.35 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 3.96 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Laboratuvar üretimi taşlar, F-G renk ve VS berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar rose altın küpeler genellikle hipoalerjenik kabul edilmektedir. Aşırı hassas cilt için kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.520 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.560 TL
31.560 TL
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