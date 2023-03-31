Altın Yelken Kolye T1412 Altın, 14 Ayar, 1.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif taş kesimi ile tasarlanmış Altın Yelken Kolye, şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuar. Bu özel kolye, herhangi bir görünümü mükemmelleştirecek ve size zarafetinizi vurgulama fırsatı sunacak. Siz de Lizay'ın benzersiz tasarımlarından biri olan Altın Yelken Kolye ile tarzınızı yansıtın.