Altın Klipsli Siyah Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B272741
%0
187.748 TL
187.748 TL
PEŞİN FİYATINA 62.583 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Klipsli Siyah Detaylı Erkek Bileklik T10311
Altın, 14 Ayar, 17,50 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Güçlü çizgileriyle öne çıkan bu bileklik, siyah detayların altınla buluştuğu modern bir estetik sunuyor. Klips formundaki tasarım unsuru, aksesuara dinamik ve özgün bir karakter katıyor. Kontrast renklerin uyumu, dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor.
Altın Klipsli Siyah Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 62.583 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
187.748 TL
187.748 TL
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