1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN27283
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39.552 TL
39.552 TL
PEŞİN FİYATINA 13.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye T1732
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.21 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.15 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 0.91 Karat
Kesim : Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şık ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken Pırlanta Safir Kolye, zarafeti ve sadeliği bir araya getiriyor. Bu eşsiz kolye, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Safir taşının göz alıcı parlaklığıyla etkileyici bir görünüm sunan bu kolye, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu şık ve minimalist kolye tam size göre!
1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.21 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.06 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.552 TL
39.552 TL
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