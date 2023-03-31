1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye T1732 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.91 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken Pırlanta Safir Kolye, zarafeti ve sadeliği bir araya getiriyor. Bu eşsiz kolye, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Safir taşının göz alıcı parlaklığıyla etkileyici bir görünüm sunan bu kolye, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu şık ve minimalist kolye tam size göre!