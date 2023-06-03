6.53 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T3707 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.15 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.56 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 5.81 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Fancy Taşlı Yüzük, Zarafet sanatının bir ifadesidir. Eşsiz detayları ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu benzersiz yüzüğü tercih edin.