Altın Tektaş Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365427
%0
11.356 TL
11.356 TL
PEŞİN FİYATINA 3.785 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Çift Zincir Bileklik T10791
14 Ayar, Altın, 1.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki ince zincirin ortasında parlayan tek bir taş; sadeliğin en güçlü hali. Abartıdan uzak ama bakışları üzerine çekecek kadar iddialı bir bilek dokunuşu.
Altın Tektaş Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 3.785 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.356 TL
11.356 TL
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