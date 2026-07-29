Altın Vintage Markiz Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R168292
%0
19.720 TL
19.720 TL
PEŞİN FİYATINA 6.573 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Vintage Markiz Tektaş Yüzük T10652
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.98 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geçmişin zarif ruhunu günümüzün usta işçiliğiyle parmağınıza taşıyın. Asil duruşuyla modası asla geçmeyecek, nesilden nesile aktarılacak bir değer.
Altın Vintage Markiz Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.573 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.720 TL
19.720 TL
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