0.38 Karat Pırlanta Taşlı Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186282
%0
40.344 TL
40.344 TL
PEŞİN FİYATINA 13.448 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.38 Karat Pırlanta Taşlı Trend Yüzük T10255
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.80 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.38 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern çizgiler ve göz alıcı ışıltının buluştuğu bu yüzük, güncel stil anlayışına güçlü bir yorum kazandırıyor. Işığı her açıdan yakalayan taş detayları, tasarımın enerjisini artırıyor. Kendini ifade etmeyi seven kadınlar için dikkat çekici bir tamamlayıcıdır. Bazen bir mücevher, kelimelerin anlatamadığını anlatır.
0.38 Karat Pırlanta Taşlı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.448 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.344 TL
40.344 TL
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