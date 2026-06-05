0.38 Karat Pırlanta Taşlı Trend Yüzük T10255 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.80 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.38 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgiler ve göz alıcı ışıltının buluştuğu bu yüzük, güncel stil anlayışına güçlü bir yorum kazandırıyor. Işığı her açıdan yakalayan taş detayları, tasarımın enerjisini artırıyor. Kendini ifade etmeyi seven kadınlar için dikkat çekici bir tamamlayıcıdır. Bazen bir mücevher, kelimelerin anlatamadığını anlatır.