0.29 Karat Pırlanta Halka Küpe T2240 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif İncelikli Tasarım ile Lizay Pırlanta markasının Pırlanta Halka Küpe modelini keşfedin. Bu zarif tasarım, her türlü kıyafetinize şıklık katacak. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu halka küpe, zarafeti ve göz alıcı pırlanta taşıyla dikkat çekiyor. Siz de şıklığınızı tamamlamak için bu muhteşem parçayı tercih edebilirsiniz.