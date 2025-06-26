0.26 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük T5705 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kalp formundaki bu tasarım, köşeli hatları zarif taşlarla yumuşatır. Parmakta hem güçlü bir sembol hem de şık bir detay olarak öne çıkar.