0.04 Karat Pırlanta O Harf Kolye T10518 Altın, 14 Ayar, 2.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yuvarlak formuyla dikkat çeken O harfi, pırlantaların büyüleyici ışıltısıyla daha da etkileyici bir görünüm kazanıyor. İnce işçiliği sayesinde zarif bir duruş sergileyen tasarım, günlük kombinlerden özel davetlere kadar her ana uyum sağlıyor. İsminizi, sevdiğiniz birini ya da unutulmaz bir anıyı her zaman yanınızda taşımanın şık bir yolunu sunuyor. Anlam kazanan her detay, daha da değerli olur.