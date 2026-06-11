Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu
Ürün Kodu : P140370
%0
59.228 TL
59.228 TL
PEŞİN FİYATINA 19.743 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu T10329
Altın, 14 Ayar, 5,74 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kurt figürünün özgür ruhu ve güçlü karakteri, bu kolye ucunda etkileyici bir şekilde vücut buluyor ve tasarımın dikkat çekici hatlarını ön plana çıkarıyor. Gücü ve bağımsızlığı simgeleyen detaylar, aksesuara özgün bir kimlik kazandırıyor.
Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 19.743 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.228 TL
59.228 TL
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