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Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu

Ürün Kodu : P140370
%0
59.228 TL
59.228 TL
PEŞİN FİYATINA 19.743 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu T10329

Altın, 14 Ayar, 5,74 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Kurt figürünün özgür ruhu ve güçlü karakteri, bu kolye ucunda etkileyici bir şekilde vücut buluyor ve tasarımın dikkat çekici hatlarını ön plana çıkarıyor. Gücü ve bağımsızlığı simgeleyen detaylar, aksesuara özgün bir kimlik kazandırıyor.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 19.743 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.228 TL
59.228 TL
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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