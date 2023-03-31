0.41 Karat Pırlanta Baget Yüzük T453 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansın İncelikleri ile tasarlanmış Pırlanta Baget Yüzük, zarafetin ve şıklığın simgesi. Bu muhteşem yüzük, baget kesim pırlanta taşlarıyla süslenmiş ve her adımda dikkatleri üzerinize çekiyor. Kaliteli ve özenle işlenmiş detaylarıyla, bu yüzük size özel bir zarafet sunuyor. Şıklığın ve inceliğin birleştiği bu yüzüğü hemen keşfedin.