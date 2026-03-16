Altın Taşlı Yonca Yeşil Mineli Şans Kolye Ucu T9876 Altın, 14 Ayar, 4,11 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yeşilin en canlı tonuyla buluşan yonca motifi, doğanın uyanışını ve bereketin ışıltısını temsil ediyor. Taşların büyüsüyle hareketlenen bu kolye ucu, altının zamansız duruşuyla birleşerek size her anınızda eşlik edecek bir uğur getiriyor. Zarafetiyle hayranlık uyandıran bu parça, şansınızı her an yanınızda taşımanız için tasarlandı.