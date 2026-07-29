Altın Baget Taşlı Sallantılı Küpe
Ürün Kodu : E1136995
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%0
24.344 TL
24.344 TL
PEŞİN FİYATINA 8.115 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Sallantılı Küpe T10619
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.36 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı ustalıkla yansıtan kristal berraklığındaki taşlar, dökümlü duruşuyla stilinize lüks bir hava katıyor. Kendine güvenen, şıklığında iddialı kadınların severek taşıyacağı bir mücevher.
Altın Baget Taşlı Sallantılı Küpe
PEŞİN FİYATINA 8.115 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.344 TL
24.344 TL
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