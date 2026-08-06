Altın Kalp Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147612
%0
16.252 TL
16.252 TL
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalp Zincirli Kıkırdak Küpe T10812
14 Ayar, Altın, 1.50 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sevgi sembolünü kıkırdak trendiyle buluşturan Altın Kalp Zincirli Kıkırdak Küpe, stil sahibi sevdiklerinize hislerinizi anlatmanın en zarif ve ışıltılı yolu.
Altın Kalp Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.252 TL
16.252 TL
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