0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9418 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik mücevher sanatının en güzel örneklerinden biri olan bu pırlanta tektaş küpe, belirgin ışıltısıyla farkını anında hissettiriyor. Tasarımındaki kusursuz simetri, pırlantanın içindeki gizli ışık oyunlarını her açıdan görünür kılarak büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor. Özel anlarınızda şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak, zamansız ve oldukça iddialı bir mücevher.